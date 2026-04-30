Nos Fieffés Contemporains Bestiaire ! Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Nos Fieffés Contemporains Bestiaire !

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Pour la 4e année consécutive, le festival s’engage dans les quartiers en proposant notamment des ateliers chants théâtre gratuits dans le QPV des Provinces à Cherbourg. Le concert de clôture de l’été permet une restitution festive de ce travail, où les habitants partagent la scène avec les artistes du comité.

Le concert est gratuit à tous les habitants des QPV et quartiers de veille active de la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Le thème de cette année les animaux en musique, des Fables de Fontaine aux chants d’oiseaux de Messiaen, dans un programme alliant du baroque au contemporain ! .

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 89 98 30 26 lesfieffesmusiciens@gmail.com

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English : Nos Fieffés Contemporains Bestiaire !

L’événement Nos Fieffés Contemporains Bestiaire ! Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cotentin