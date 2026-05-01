Cherbourg-en-Cotentin

Portes ouvertes du conservatoire de musique et de théâtre

Conservatoire de Musique, Rue Gibert Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez découvrir nos activités, rencontrer l’équipe ainsi que les enseignants et assister à des cours ou répétitions publiques.

Une exposition d’arts visuels ainsi que des présentations d’instruments par des luthiers seront également proposés en collaboration avec notre médiathèque.

Une belle occasion de mieux cerner ce que le conservatoire peut vous proposer en fonction de votre profil… et pourquoi pas envisager une inscription ! .

Conservatoire de Musique, Rue Gibert Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77

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English : Portes ouvertes du conservatoire de musique et de théâtre

L’événement Portes ouvertes du conservatoire de musique et de théâtre Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-05 par CD50 Culture