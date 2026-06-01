Audition Musique de chambre Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Audition Musique de chambre

Le Quasar Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30 20:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Les élèves de hautbois et de clarinette s’associent pour vous présenter les sonates de Francis Poulenc et Camille Saint-Saëns, accompagnés au piano par Sophie Partouche.

Entrée gratuite sous réserve de places disponibles. .

Le Quasar Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77

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English : Audition Musique de chambre

L’événement Audition Musique de chambre Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture