Violinando Manoir de la Coquerie Cherbourg-en-Cotentin
Violinando Manoir de la Coquerie Cherbourg-en-Cotentin samedi 27 juin 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Violinando
Manoir de la Coquerie Le Pressoir Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 12:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Le samedi 27 juin 2026, les élèves violonistes du Conservatoire vous invitent à un voyage musical à travers différents univers et répertoires.
Programme
– 9h30 Concert des adultes 2,
– 10h00 Violinando,
– 11h00 Concert des ados,
Venez partager ce moment musical interprété par les jeunes talents du Conservatoire, sous la direction d’Hélène Del Médico et Marie Dubourg. .
Manoir de la Coquerie Le Pressoir Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77
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English : Violinando
L’événement Violinando Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture
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