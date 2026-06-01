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Violinando Manoir de la Coquerie Cherbourg-en-Cotentin

Violinando Manoir de la Coquerie Cherbourg-en-Cotentin

Violinando Manoir de la Coquerie Cherbourg-en-Cotentin samedi 27 juin 2026.

Lieu : Manoir de la Coquerie

Adresse : Le Pressoir

Ville : 50460 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

Violinando

Manoir de la Coquerie Le Pressoir Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Le samedi 27 juin 2026, les élèves violonistes du Conservatoire vous invitent à un voyage musical à travers différents univers et répertoires.

Programme

– 9h30 Concert des adultes 2,
– 10h00 Violinando,
– 11h00 Concert des ados,

Venez partager ce moment musical interprété par les jeunes talents du Conservatoire, sous la direction d’Hélène Del Médico et Marie Dubourg.   .

Manoir de la Coquerie Le Pressoir Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 

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English : Violinando

L’événement Violinando Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture

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