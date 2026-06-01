L’heure musicale Guitare Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin
L’heure musicale Guitare Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin samedi 27 juin 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
L’heure musicale Guitare
Le Quasar Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 19:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Les auditions publiques permettent à nos élèves de jouer dans des conditions de représentation. Un exercice indispensable dans la vie d’un artiste, amateur comme professionnel.
Et oui ! Il est très différent de jouer dans sa salle de cours, avec son professeur comme seul spectateur, et sur scène devant un public.
Les événements l’heure musicale ont donc été mis en place pour être partagés, pour faire plaisir et se faire plaisir !
Mais que serait un spectacle si personne n’est là pour le voir ?
N’hésitez donc pas à venir avec votre famille, vos amis… à ces auditions gratuites, Salle Paul Eluard, le Quasar.
Entrée gratuite sous réserve de places disponibles. .
Le Quasar Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’heure musicale Guitare
L’événement L’heure musicale Guitare Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture
À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
- Petits désordres et grands vertiges Théâtre des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin 20 juin 2026
- Petits désordres et grands vertiges Rue Martin Luther King Cherbourg-en-Cotentin 20 juin 2026
- Festival Les Art’Zimutés Plage Verte Cherbourg-en-Cotentin 24 juin 2026
- Croisière au large des côtes de la Hague Pont Tournant Cherbourg-en-Cotentin 25 juin 2026
- FESTIVAL LES ART’ZIMUTES – PASS 1 JOUR – FESTIVAL LES ART’ZIMUTES PLAGE VERTE Cherbourg En Cotentin 26 juin 2026