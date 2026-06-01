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Concert d’Orgue par Thomas HAWKES CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin

Concert d’Orgue par Thomas HAWKES CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin

Concert d’Orgue par Thomas HAWKES CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin dimanche 28 juin 2026.

Lieu : CHERBOURG EN COTENTIN

Adresse : Basilique de la Trinité

Ville : 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:45:00

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

Concert d’Orgue par Thomas HAWKES

CHERBOURG EN COTENTIN Basilique de la Trinité Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:45:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

L’Association des Amis de l’orgue de la Trinité vous propose un récital d’orgue exceptionnel interprété par Thomas HAWKES, organiste à la cathédrale St Edmundsbury du comté de Suffolk en Angleterre.
Au programme, compositeurs anglais de l’époque baroque à nos jours.   .

CHERBOURG EN COTENTIN Basilique de la Trinité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 14 41 08 12  alpa50@wanadoo.fr

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English : Concert d’Orgue par Thomas HAWKES

L’événement Concert d’Orgue par Thomas HAWKES Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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