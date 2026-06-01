Concert d’Orgue par Thomas HAWKES CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin
Concert d’Orgue par Thomas HAWKES CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin dimanche 28 juin 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Concert d’Orgue par Thomas HAWKES
CHERBOURG EN COTENTIN Basilique de la Trinité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:45:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
L’Association des Amis de l’orgue de la Trinité vous propose un récital d’orgue exceptionnel interprété par Thomas HAWKES, organiste à la cathédrale St Edmundsbury du comté de Suffolk en Angleterre.
Au programme, compositeurs anglais de l’époque baroque à nos jours. .
CHERBOURG EN COTENTIN Basilique de la Trinité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 14 41 08 12 alpa50@wanadoo.fr
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English : Concert d’Orgue par Thomas HAWKES
L’événement Concert d’Orgue par Thomas HAWKES Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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