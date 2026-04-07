Cherbourg-en-Cotentin

Hague à part Promenade en mer au large des côtes de la Hague

Pont Tournant Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Vous embarquerez pour une balade exceptionnelle alliant les plaisirs de la navigation à la découverte d’un site enchanteur. Un guide conférencier vous fera vivre de façon interactive un moment unique. Les billets en ligne ne peuvent être acheté moins de 30 minutes avant la sortie.

Calendrier des dates disponible dans le widget de réservation ci-après.

Départ au choix Pont Tournant ou Cité de la Mer .

Pont Tournant Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hague à part Promenade en mer au large des côtes de la Hague

L’événement Hague à part Promenade en mer au large des côtes de la Hague Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cotentin