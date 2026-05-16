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Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Tourlaville

Adresse : 356 rue des Algues

Ville : 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Découverte des papillons dans les milieux naturels au travers d’une balade dans les espaces naturels de Collignon. Nous observerons de plus près ces merveilleux insectes que nous appelons papillons.
Inscription obligatoire.   .

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16  maison.littoral.50110@cherbourg.fr

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English : Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature

L’événement Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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