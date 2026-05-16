Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin mardi 21 juillet 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Découverte des papillons dans les milieux naturels au travers d’une balade dans les espaces naturels de Collignon. Nous observerons de plus près ces merveilleux insectes que nous appelons papillons.
Inscription obligatoire. .
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr
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English : Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature
L’événement Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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