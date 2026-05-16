Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Découverte des papillons dans les milieux naturels au travers d’une balade dans les espaces naturels de Collignon. Nous observerons de plus près ces merveilleux insectes que nous appelons papillons.

Inscription obligatoire. .

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

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English : Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature

L’événement Atelier tout public le papillon, l’arc-en-ciel de la nature Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin