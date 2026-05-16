Atelier tout public balade sur le littoral à marée basse Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Atelier tout public balade sur le littoral à marée basse

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Découverte des animaux du littoral à marée basse, bottes et vêtements de pluie

conseillés.

Inscription obligatoire. .

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

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English : Atelier tout public balade sur le littoral à marée basse

L’événement Atelier tout public balade sur le littoral à marée basse Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin