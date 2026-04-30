Les Fieffés Musiciens L’échappée musicale normande avec l’ensemble Correspondances Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Les Fieffés Musiciens L’échappée musicale normande avec l’ensemble Correspondances Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin vendredi 17 juillet 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Les Fieffés Musiciens L’échappée musicale normande avec l’ensemble Correspondances
Cherbourg-Octeville Basilique Sainte-Trinité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
L’Échappée musicale normande une aventure artistique et cycliste !
En résidence au Théâtre de Caen depuis 2016, l’ensemble Correspondances fait revivre avec passion les chefs-d’œuvre du 17e siècle. A l’été 2020, ils lancent l’Échappée musicale normande un parcours de 6 à 8 étapes dans les pays normands dans des lieux du patrimoine régional et souvent rural, au gré de 200 à 300 kilomètres de route parcourues à vélo par les musiciens.
Visites, moments de convivialité, balades à vélo avec le public, proposées en partenariat avec des associations locales permettent à un public très ouvert et familial d’entrer dans la musique, le patrimoine et en douceur en pédalant aux côtés des musiciens de l’ensemble. .
Cherbourg-Octeville Basilique Sainte-Trinité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 89 98 30 26 lesfieffesmusiciens@gmail.com
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English : Les Fieffés Musiciens L’échappée musicale normande avec l’ensemble Correspondances
L’événement Les Fieffés Musiciens L’échappée musicale normande avec l’ensemble Correspondances Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cotentin
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