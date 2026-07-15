jeudi 16 juillet 2026 · Le Quasar Esplanade de la Laïcité · Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Emile Dorrée, peintre de la Hague ?

Le Quasar Esplanade de la Laïcité CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

A la rencontre d’Emile Dorrée, une des grandes figures de la peinture dans le Cotentin de la première moitié du XXe siècle.

Des vues de la Hague aux paysages marocains, en passant par ses travaux d’artiste décorateur, découvrez le parcours proposé dans la Petite Galerie du musée. .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

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English : Visite guidée Emile Dorrée, peintre de la Hague ?

L’événement Visite guidée Emile Dorrée, peintre de la Hague ? Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin