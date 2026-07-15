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Visite guidée Cherbourg, port de la Liberté à l’été 44 Montée des Résistants Cherbourg-en-Cotentin

jeudi 6 août 2026 · Montée des Résistants · Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Cherbourg, port de la Liberté à l’été 44 Montée des Résistants Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Montée des Résistants
Adresse
Cherbourg-Octeville
Ville
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Cherbourg, port de la Liberté à l’été 44

Montée des Résistants Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-29

Savez-vous comment Cherbourg est devenu le port le plus stratégique du ravitaillement allié après le Débarquement ? Suivez la guide conférencière, Marine Pinabel, pour une visite historique captivante au cœur du Fort du Roule !
Au programme
– L’assaut américain sur le Fort du Roule le 25 juin,
– L’effervescence des troupes alliées dans les rues de la ville et le rôle du port de Cherbourg port de la liberté,
– Le récit du naufrage du Léopoldville, paquebot torpillé la nuit de Noël 1944.
Redécouvrez l’histoire locale à travers les collections du musée de la Libération, un des premiers musées créés en mémoire de la Seconde Guerre mondiale.   .

Montée des Résistants Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 20 14 12  musees@cherbourg.fr

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English : Visite guidée Cherbourg, port de la Liberté à l’été 44

L’événement Visite guidée Cherbourg, port de la Liberté à l’été 44 Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin

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