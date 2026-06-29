Concert Noble Sauvage Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Concert Noble Sauvage

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :

2026-08-22

SAVE THE DATE ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 22 août à 20h pour un concert endiablé avec le groupe de rock québécois Noble Sauvage dans la cour du bar de L’Autre Lieu dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

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English : Concert Noble Sauvage

L’événement Concert Noble Sauvage Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin