Concert Roda Minima Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Concert Roda Minima

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:00:00

fin : 2026-09-04 23:59:00

Date(s) :

2026-09-04

Rendez-vous le vendredi 4 septembre à 20h pour un concert de Roda Minima en coproduction avec Le Tympan dans la cour du bar (ou repli dans le P200 en cas de mauvais temps) à L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Roda Minima

L’événement Concert Roda Minima Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin