Concert Roda Minima Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
vendredi 4 septembre 2026 · Cherbourg-Octeville · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Concert Roda Minima
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:00:00
fin : 2026-09-04 23:59:00
Date(s) :
2026-09-04
Rendez-vous le vendredi 4 septembre à 20h pour un concert de Roda Minima en coproduction avec Le Tympan dans la cour du bar (ou repli dans le P200 en cas de mauvais temps) à L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
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English : Concert Roda Minima
L’événement Concert Roda Minima Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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