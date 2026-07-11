À LA BRÈCHE, EN SEPTEMBRE, FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! La Brèche Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

À LA BRÈCHE, EN SEPTEMBRE, FAIS CE QU’IL TE PLAIT !

La Brèche Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-17

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-17

JEUDI 17 SEPTEMBRE 19H

L’équipe de La Brèche vous dit tout des rendez-vous 2026/2027 à ne pas manquer les présentations publiques, les spectacles, les actions d’éducation artistique et culturelle…

Place, ensuite, à la présentation publique des étudiant·e·s de la 38e promotion du Centre National des Arts du Cirque (CNAC), mis·e·s en scène cette année par le duo de portés acrobatiques, Victor Cathala et Kati Pikkarainen du Cirque Aïtal !

En savoir plus https://www.labreche.fr/residence/spectacle-de-fin-detudes-a-vif/

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 10h 18H

La Brèche l’un des 15 Pôles Nationaux Cirque vous ouvre ses portes pour des visites guidées avec plusieurs circuits à thème et des ateliers animés par les étudiant·e·s du CNAC, pour s’initier ou se perfectionner en acrobatie et en jonglage.

Les thèmes des visites

pour les fans de poulies et contrepoids, des visites techniques

pour les friand·e·s d’anecdotes, des visites sur la petite histoire de La Brèche

pour les curieux.se de la vie d’artiste des visites sur le cirque contemporain et les secrets de la programmation

et pour les enfants, un jeu de piste !

Programme complet ici https://www.labreche.fr/journee-europeenne-du-patrimoine/

LA BRÈCHE FÊTE SES 20 ANS SOIRÉE SPÉCIALE

VENDREDI 25 SEPTEMBRE à PARTIR DE 18H

Spectateur·rice·s, artistes, partenaires, équipe, soufflons ensemble les 20 bougies de La Brèche ! Au programme de cette fête anniversaire des spectacles Préviens les autres de Galapiat Cirque, Motel Cactus de La Meute ; le retour du Collectif Malunés ! ; les expositions de Jeanne Mordoj et Florent Pasdelou ; de la sérigraphie avec la Collective La Pointe ; une parade made in Sol’Air. Le tout emmené joyeusement par Mathieu Despoisses. Et des surprises !

Programme complet ici https://www.labreche.fr/la-breche-fete-ses-20-ans/

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS

> Présentation de saison 17/09 > gratuit sur réservation

> Journée européenne du patrimoine 19/09 > gratuit sur réservation

> La Brèche fête ses 20 ans 24 et 25/09 > de 11 à 16 €

RÉSERVATION

> Ouverture de la billetterie mardi 18 août 2026 11h

> Horaires du mardi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 17h30, en continu le jeudi

> Sur place ou par téléphone au 02 33 88 33 99 ou en ligne sur notre site https://billetterie-labreche.mapado.com/ .

La Brèche Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 33 99 billetterie@labreche.fr

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English : À LA BRÈCHE, EN SEPTEMBRE, FAIS CE QU’IL TE PLAIT !

L’événement À LA BRÈCHE, EN SEPTEMBRE, FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin