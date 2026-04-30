Les Fieffés Musiciens Le poème harmonique, Nouvelles voix en Normandie Manoir de la Fieffe Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Les Fieffés Musiciens Le poème harmonique, Nouvelles voix en Normandie

Manoir de la Fieffe La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Fondé en 1998 par Vincent Dumestre et fort d’une discographie de plus de 50 références, le Poème Harmonique rayonne sur les plus grandes scènes internationales.

Mais il s’engage aussi à long terme en Normandie, sa région de résidence, et soutient les jeunes talents du baroque avec le Concours Corneille et sa tournée “Nouvelles Voix en Normandie”. Une philosophie qui avait tout pour séduire l’esprit fieffé !

L’ensemble accompagnera donc le baryton australien Allyn Wu, lauréat du Concours Corneille 2025. .

Manoir de la Fieffe La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 6 89 98 30 26 lesfieffesmusiciens@gmail.com

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English : Les Fieffés Musiciens Le poème harmonique, Nouvelles voix en Normandie

L’événement Les Fieffés Musiciens Le poème harmonique, Nouvelles voix en Normandie Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cotentin