Café musée autour de L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du 19e siècle Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin
dimanche 26 juillet 2026 · Musée Thomas Henry · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Café musée autour de L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du 19e siècle
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:30:00
fin : 2026-07-26 17:45:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-30
Après une déambulation libre de quelques minutes devant les représentations de diables monstrueux (du Moyen Âge au XVIIIe siècle), place à vos impressions !
Autour d’un thé ou d’un café partagé au cœur du musée, pas besoin d’être un expert pour échanger sur ses impressions et ses pensées autour des œuvres.
La médiatrice anime ce temps de goûter pour apporter informations et précisions si besoin.
Sur réservation .
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
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English : Café musée autour de L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du 19e siècle
L’événement Café musée autour de L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du 19e siècle Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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