Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Café musée autour de L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du 19e siècle

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:30:00

fin : 2026-07-26 17:45:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-30

Après une déambulation libre de quelques minutes devant les représentations de diables monstrueux (du Moyen Âge au XVIIIe siècle), place à vos impressions !

Autour d’un thé ou d’un café partagé au cœur du musée, pas besoin d’être un expert pour échanger sur ses impressions et ses pensées autour des œuvres.

La médiatrice anime ce temps de goûter pour apporter informations et précisions si besoin.

Sur réservation .

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

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English : Café musée autour de L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du 19e siècle

L’événement Café musée autour de L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du 19e siècle Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin