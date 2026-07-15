Visite guidée Emile Dorrée, peintre de la Hague ? Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin
jeudi 16 juillet 2026 · Musée Thomas Henry · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Visite guidée Emile Dorrée, peintre de la Hague ?
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Partez à la rencontre d’Emile Dorrée, une des grandes figures de la peinture dans le Cotentin de la première moitié du XXe siècle.
Des vues de la Hague aux paysages marocains, en passant par ses travaux d’artiste décorateur, la médiatrice du musée vous guidera dans le parcours proposé dans la Petite Galerie du musée. .
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
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English : Visite guidée Emile Dorrée, peintre de la Hague ?
L’événement Visite guidée Emile Dorrée, peintre de la Hague ? Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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