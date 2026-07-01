Arty babies la visite spéciale pour les 2 à 4 ans Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Arty babies la visite spéciale pour les 2 à 4 ans

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26 11:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Un dimanche matin par mois, le musée est dédié aux tout-petits pour vivre ensemble leurs premiers émois artistiques.

Découvrez une visite multi-sensorielle de 30 minutes adaptée aux enfants de 2 à 4 ans pour aller à la rencontre d’une œuvre du musée. .

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

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English : Arty babies la visite spéciale pour les 2 à 4 ans

L’événement Arty babies la visite spéciale pour les 2 à 4 ans Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin