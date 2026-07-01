Arty babies la visite spéciale pour les 2 à 4 ans Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin
dimanche 26 juillet 2026 · Musée Thomas Henry · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Arty babies la visite spéciale pour les 2 à 4 ans
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Un dimanche matin par mois, le musée est dédié aux tout-petits pour vivre ensemble leurs premiers émois artistiques.
Découvrez une visite multi-sensorielle de 30 minutes adaptée aux enfants de 2 à 4 ans pour aller à la rencontre d’une œuvre du musée. .
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
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English : Arty babies la visite spéciale pour les 2 à 4 ans
L’événement Arty babies la visite spéciale pour les 2 à 4 ans Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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