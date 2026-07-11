Visite guidée Voyage en Italie Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Voyage en Italie

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:00:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Un parcours à travers les œuvres de la collection permanente du musée Thomas Henry illustrant l’Italie.

Découverte des peintures réalisées par des artistes italiens, ou simplement par des artistes fascinés par les paysages de ce pays.

Sur réservation .

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

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English : Visite guidée Voyage en Italie

L’événement Visite guidée Voyage en Italie Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin