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Visite guidée Voyage en Italie Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin

mardi 18 août 2026 · Musée Thomas Henry · Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Voyage en Italie Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Thomas Henry
Adresse
Le Quasar Esplanade de la Laïcité
Ville
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Voyage en Italie

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Un parcours à travers les œuvres de la collection permanente du musée Thomas Henry illustrant l’Italie.

Découverte des peintures réalisées par des artistes italiens, ou simplement par des artistes fascinés par les paysages de ce pays.

Sur réservation   .

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33  musees@cherbourg.fr

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English : Visite guidée Voyage en Italie

L’événement Visite guidée Voyage en Italie Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin

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