Jardiner avec le vivant LANDEMER Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Jardiner avec le vivant

LANDEMER L’écolieu L’Ermitage Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Delphine Esterlingot, paysagiste et jardinière, nous accueillera dans son jardin Des fleurs partout , situé dans La Hague. Elle nous présentera les techniques qu’elle expérimente quotidiennement, fondées sur la compréhension des grands cycles terrestres, mais aussi la poésie des détails et des formes.

A l’occasion de l’exposition Fabriquer un jardin, du 5 juillet au 18 octobre, Le Point du Jour (Cherbourg-en-Cotentin. .

LANDEMER L’écolieu L’Ermitage Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 99 23 infos@lepointdujour.eu

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English : Jardiner avec le vivant

L’événement Jardiner avec le vivant Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin