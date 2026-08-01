Jardiner avec le vivant LANDEMER Cherbourg-en-Cotentin
mercredi 26 août 2026 · LANDEMER · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Jardiner avec le vivant
LANDEMER L’écolieu L’Ermitage Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Delphine Esterlingot, paysagiste et jardinière, nous accueillera dans son jardin Des fleurs partout , situé dans La Hague. Elle nous présentera les techniques qu’elle expérimente quotidiennement, fondées sur la compréhension des grands cycles terrestres, mais aussi la poésie des détails et des formes.
A l’occasion de l’exposition Fabriquer un jardin, du 5 juillet au 18 octobre, Le Point du Jour (Cherbourg-en-Cotentin. .
LANDEMER L’écolieu L’Ermitage Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 99 23 infos@lepointdujour.eu
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English : Jardiner avec le vivant
L’événement Jardiner avec le vivant Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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