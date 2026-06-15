Festival La Hague en Musiques Soirée à l’Opéra Rue Saint-Laurent Cherbourg-en-Cotentin
Festival La Hague en Musiques Soirée à l’Opéra Rue Saint-Laurent Cherbourg-en-Cotentin mardi 11 août 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Festival La Hague en Musiques Soirée à l’Opéra
Rue Saint-Laurent Eglise Urville-Nacqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
*1ère partie Franz Schubert.
*2e partie
Guisseppe Verdi Rigoletto Les Vêpres Siciliennes,
Giacomo Puccini La Bohême,
Gioacchino Rossini Le Barbier de Séville.
PASS 5 jours disponible sur le lien ci-dessous. .
Rue Saint-Laurent Eglise Urville-Nacqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Festival La Hague en Musiques Soirée à l’Opéra
L’événement Festival La Hague en Musiques Soirée à l’Opéra Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin
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