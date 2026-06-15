Festival La Hague en Musiques Soirée à l’Opéra Rue Saint-Laurent Cherbourg-en-Cotentin mardi 11 août 2026.

Cherbourg-en-Cotentin

Festival La Hague en Musiques Soirée à l’Opéra

Rue Saint-Laurent Eglise Urville-Nacqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

*1ère partie Franz Schubert.

*2e partie

Guisseppe Verdi Rigoletto Les Vêpres Siciliennes,

Giacomo Puccini La Bohême,

Gioacchino Rossini Le Barbier de Séville.

PASS 5 jours disponible sur le lien ci-dessous. .

Rue Saint-Laurent Eglise Urville-Nacqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Festival La Hague en Musiques Soirée à l’Opéra

L’événement Festival La Hague en Musiques Soirée à l’Opéra Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin