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Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Chapelle Saint-Paul Cherbourg-en-Cotentin

Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Chapelle Saint-Paul Cherbourg-en-Cotentin

Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Chapelle Saint-Paul Cherbourg-en-Cotentin mercredi 5 août 2026.

Lieu : Chapelle Saint-Paul

Adresse : 27 Rue Amiral Courbet

Ville : 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles

Chapelle Saint-Paul 27 Rue Amiral Courbet Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

*Franz Schubert ouverture d590.
*Ludwig Van Beethoven Concerto pour violon.
*Camille Saint-Saëns Symphonie n°2.

PASS 5 jours disponible voir lien ci-dessous.   .

Chapelle Saint-Paul 27 Rue Amiral Courbet Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00  contact@ot-cotentin.fr

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English : Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles

L’événement Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin

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