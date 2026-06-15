Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Chapelle Saint-Paul Cherbourg-en-Cotentin mercredi 5 août 2026.

Cherbourg-en-Cotentin

Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles

Chapelle Saint-Paul 27 Rue Amiral Courbet Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

*Franz Schubert ouverture d590.

*Ludwig Van Beethoven Concerto pour violon.

*Camille Saint-Saëns Symphonie n°2.

PASS 5 jours disponible voir lien ci-dessous. .

Chapelle Saint-Paul 27 Rue Amiral Courbet Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles

L’événement Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin