Levez les yeux ! A la découverte du théâtre à l’italienne, Théâtre à l’italienne, Cherbourg-en-Cotentin
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre à l'italienne · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Levez les yeux ! A la découverte du théâtre à l’italienne Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Théâtre à l’italienne Manche
Durée 1h15, 30 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00
Visite découverte du théâtre à l’italienne, site emblématique de la ville. Seront abordés son histoire et son architecture, ainsi qu’une présentation de la façade tout juste restaurée. Un support de visite sera remis aux élèves
Théâtre à l’italienne Place De Gaulle, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50130 Octeville Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « barbara.hirard@cherbourg.fr »}]
Visite découverte du théâtre à l’italienne, site emblématique de la ville. Seront abordés son histoire et son architecture, ainsi qu’une présentation de la façade tout juste restaurée. Un support de…
©Cherbourg-en-Cotentin
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