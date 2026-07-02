Levez les yeux ! A la découverte du théâtre à l’italienne, Théâtre à l’italienne, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Levez les yeux ! A la découverte du théâtre à l’italienne Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Théâtre à l’italienne Manche

Durée 1h15, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00

Visite découverte du théâtre à l’italienne, site emblématique de la ville. Seront abordés son histoire et son architecture, ainsi qu’une présentation de la façade tout juste restaurée. Un support de visite sera remis aux élèves

Théâtre à l’italienne Place De Gaulle, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50130 Octeville Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « barbara.hirard@cherbourg.fr »}]

Visite découverte du théâtre à l’italienne, site emblématique de la ville. Seront abordés son histoire et son architecture, ainsi qu’une présentation de la façade tout juste restaurée. Un support de…

©Cherbourg-en-Cotentin