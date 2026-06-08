Jam session Jazz (mais pas que) #7 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Jam session Jazz (mais pas que) #7 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin jeudi 2 juillet 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Jam session Jazz (mais pas que) #7
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 2 juillet à 20h pour une 7e édition de la Jam Session dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin !
Que vous soyez musicien amateur ou confirmé, cette soirée est une occasion unique de venir improviser, expérimenter et partager votre passion pour la musique avec d’autres artistes dans une ambiance conviviale et décontractée. .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73
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English : Jam session Jazz (mais pas que) #7
L’événement Jam session Jazz (mais pas que) #7 Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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