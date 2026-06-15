Les Babouches présentent Eternia Théâtre à l’Italienne Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Les Babouches présentent Eternia

Théâtre à l’Italienne Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Les 2 et 3 juillet à 20h30 au Théâtre à l’Italienne, la chorale Les Babouches vous invite à découvrir ETERNIA, un opéra numérique de Fred Pallem et François Berdeaux.

Dans l’univers d’un jeu vidéo en ligne, quatre adolescents voient leur amitié mise à l’épreuve entre compétition, réseaux sociaux et quête de performance. Une création originale portée par près de quarante jeunes artistes du Conservatoire.

Ce spectacle est proposé au profit de l’UNICEF. Une urne sera mise à disposition du public pour soutenir les actions de l’association. .

Théâtre à l’Italienne Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77

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English : Les Babouches présentent Eternia

L’événement Les Babouches présentent Eternia Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture