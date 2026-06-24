Crème Fresh Festival Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Crème Fresh Festival Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin vendredi 3 juillet 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Crème Fresh Festival
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous à partir du vendredi 3 juillet jusqu’au dimanche 5 juillet 2026 pour venir découvrir les 60 artistes du festival Crème Fresh dans les locaux de L’Autre Lieu dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
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English : Crème Fresh Festival
L’événement Crème Fresh Festival Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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