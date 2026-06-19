Le Conservatoire prend ses quartiers Théâtre de l’Oeuf Cherbourg-en-Cotentin vendredi 19 juin 2026.

Cherbourg-en-Cotentin

Le Conservatoire prend ses quartiers

Théâtre de l’Oeuf Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-29 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le Conservatoire prend ses quartiers !

À l’approche de l’été, les élèves du Conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin investissent le Théâtre de l’Œuf pour deux soirées musicales placées sous le signe du partage et de la convivialité.

Vendredi 19 juin, retrouvez l’énergie de l’atelier Rock d’Adrien Soullier ainsi que les sonorités chaleureuses de l’atelier Blues & Soul de Coffi.

Lundi 29 juin, place aux ateliers Jazz dirigés par Nicolas Belloir, pour une soirée riche en improvisations et en découvertes musicales.

Ces rendez-vous sont l’occasion pour les élèves de présenter le fruit de leur travail de l’année dans un cadre original et chaleureux, au Théâtre de l’Œuf, rue de l’Île-de-France à Cherbourg-en-Cotentin.

En cas de mauvais temps, les concerts seront déplacés au Centre Olympe de Gouges.

Venez nombreux encourager nos musiciens et partager avec eux ces beaux moments de musique ! .

Théâtre de l’Oeuf Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Conservatoire prend ses quartiers

L’événement Le Conservatoire prend ses quartiers Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture