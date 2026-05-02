2 concerts de Jazz en une soirée Rue des Mouettes Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

2 concerts de Jazz en une soirée

Rue des Mouettes Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

-Sakina ABDOU Saxophone Solo Eclectique dans ses goûts, faisant autant référence à Björk qu’à Jimmy Giuffre, à Gainsbourg qu’à Roscoe Michell, elle extrait de son saxophone un son unique, très personnel.

-Duo Yoann LOUSTALOT (Trompette) Bruno RUDER (piano) défendre une vision sensible et exigeante de la musique une esthétique de la nuance et de l’imprévisible. Ils incarnent une forme de liberté musicale profondément contemporaine où la beauté naît souvent de l’accident et du fragile. .

Rue des Mouettes Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 6 87 84 87 87 presquileimprojazz@gmail.com

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English : 2 concerts de Jazz en une soirée

L’événement 2 concerts de Jazz en une soirée Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin