Concert Roda Minima en coproduction avec Le Tympan Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Concert Roda Minima en coproduction avec Le Tympan

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 23:59:00

Date(s) :

2026-05-15

À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 15 mai dès 19h30 pour un concert de Roda Minima en coproduction avec Le Tympan dans la cour du bar (ou repli dans le P200 en cas de mauvais temps) à L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

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English : Concert Roda Minima en coproduction avec Le Tympan

L’événement Concert Roda Minima en coproduction avec Le Tympan Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin