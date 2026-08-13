Informations pratiques

Surdoux

Festival du Mont Gargan 13 août 2026

Surdoux Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 23:59:00

Date(s) :

2026-08-13

Le festival s’ouvre par une journée consacrée à la découverte des musiques traditionnelles avec plusieurs stages instrumentaux ouverts à tous les niveaux.

L’après-midi se poursuit par une balade commentée et musicale autour du Mont-Gargan, avant une lecture musicale à destination des enfants sur la plage de Sussac.

En soirée, le public est invité à partager un pique-nique (sorti du panier) avant un bal trad animé par les Ménétriers du Massif-Central, le Duo Tic et Tac et les musiciens de l’Escòla dau Mont-Gargan. .

Surdoux 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 75 69 37 festivaldumontgargan@wanadoo.fr

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English : Festival du Mont Gargan 13 août 2026

L’événement Festival du Mont Gargan 13 août 2026 Surdoux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Briance Combade