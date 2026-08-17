Festival du Mont Gargan 17 août 2026 Surdoux
lundi 17 août 2026 · Surdoux
Informations pratiques
Surdoux
Festival du Mont Gargan 17 août 2026
Surdoux Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Jeu & Découverte
À Surdoux, petits et grands pourront participer à un jeu de piste consacré à Marcelle Delpastre, au Mont-Gargan et à l’histoire de l’Escòla dau Mont-Gargan.
L’après-midi sera consacré à la découverte de la harpe avec Audrey Pierre ainsi qu’à un espace jeux animé par une ludothèque. .
Surdoux 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 75 69 37 festivaldumontgargan@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du Mont Gargan 17 août 2026
L’événement Festival du Mont Gargan 17 août 2026 Surdoux a été mis à jour le 2026-08-04 par Terres de Limousin