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Festival du Mont Gargan 17 août 2026 Surdoux

lundi 17 août 2026 · Surdoux

Festival du Mont Gargan 17 août 2026 Surdoux

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
87130 Surdoux
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 Gratuit

Surdoux

Festival du Mont Gargan 17 août 2026

Surdoux Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:30:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Jeu & Découverte
À Surdoux, petits et grands pourront participer à un jeu de piste consacré à Marcelle Delpastre, au Mont-Gargan et à l’histoire de l’Escòla dau Mont-Gargan.
L’après-midi sera consacré à la découverte de la harpe avec Audrey Pierre ainsi qu’à un espace jeux animé par une ludothèque.   .

Surdoux 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 75 69 37  festivaldumontgargan@wanadoo.fr

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English : Festival du Mont Gargan 17 août 2026

L’événement Festival du Mont Gargan 17 août 2026 Surdoux a été mis à jour le 2026-08-04 par Terres de Limousin

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