Festival du Périgord Noir Ciné-concert Karol Beffa Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Festival du Périgord Noir Ciné-concert Karol Beffa

Place Bertrand de Born Cinéma Le Vox Montignac Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

18h. Karol Beffa accompagne deux chefs-d’œuvre du cinéma muet La Croisière du Navigator et Le Cuirassé Potemkine.

Deux navires, deux destins opposés, entre burlesque et drame historique, à découvrir sur réservation.

En 2026, Karol Beffa fait le grand écart ! D’un côté, le plus grand succès de Buster Keaton, La Croisière du Navigator, où un jeune couple loufoque se retrouve abandonné sur un navire à la dérive, s’organisant pour survivre avant d’atterrir sur une île pas si déserte qu’elle n’y paraît. De l’autre côté, l’un des plus grands films de propagande du XXe siècle le Cuirassé Potemkine de Sergueï Eisenstein. Sorti en 1925, soit un an après la Croisière du Navigator, cette critique miniature de la société russe et de ses inégalités évoque la mutinerie de l’équipage du Potemkine devant le port d’Odessa en 1905. Deux navires voguant vers deux destins radicalement différents, avec aux commandes l’irremplaçable pianiste et compositeur Karol Beffa. Sur réservation. .

Place Bertrand de Born Cinéma Le Vox Montignac Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24 cinevox.montignac@orange.fr

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English : Festival du Périgord Noir Ciné-concert Karol Beffa

18h. Karol Beffa accompanies two masterpieces of silent cinema: The Navigator Cruise and Battleship Potemkin.

Two ships, two opposing destinies, between burlesque and historical drama, to be discovered by reservation.

L’événement Festival du Périgord Noir Ciné-concert Karol Beffa Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère