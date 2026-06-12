Saint-Léon-sur-Vézère

Festival du Périgord Noir concerto pour violoncelle de Dvorak

Eglise Sainte Léonce Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

21h. Version de chambre épurée du Concerto pour violoncelle de Dvořák, révélant toute sa force et sa poésie. Sur réservation.10 à 30€

Le Concerto pour violoncelle de Dvořák est l’une des partitions suprêmes du répertoire pour cordes. De la solennité du premier mouvement à la tendresse de l’Adagio, jusqu’aux murmures de la reprise et au flamboyant Finale, il fait le lien entre la musique américaine, la culture de la Bohême et le répertoire classique européen. Accompagné de deux autres pièces célèbres du compositeur tchèque, le Concerto a été enregistré par Raphaël Jouan chez La Dolce Volta, un disque sorti en février 2026 en collaboration avec l’Orchestre National de Metz Grand Est. Le violoncelliste nous en donnera pour ce concert à l’église de Saint-Léon-sur-Vézère une version de chambre, dépouillée de son orchestration, mettant en valeur l’ossature et la force musicale de ces œuvres de Dvořák. Sur réservation. .

Eglise Sainte Léonce Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 61 61 contact@festivalduperigordnoir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Périgord Noir concerto pour violoncelle de Dvorak

21h. Dvo?ák’s Cello Concerto with Bohemian, American and European influences. Here is a refined chamber version that reveals its power and poetry. By prior arrangement. 10 à 30?

L’événement Festival du Périgord Noir concerto pour violoncelle de Dvorak Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère