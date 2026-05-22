Savoir-faire au rendez-vous Olivier Legay Sculpteur sur bois Olivier Legay Sculpteur sur bois Saint-Léon-sur-Vézère

Saint-Léon-sur-Vézère

Savoir-faire au rendez-vous Olivier Legay Sculpteur sur bois

Olivier Legay Sculpteur sur bois 1552 Route 66 Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

10h. Visite de l’atelier avec présentations des différents bois et outils avec lesquels je travaille ainsi qu’une démonstration d’une ébauche de sculpture. Sur réservation. Gratuit

Visite de l’atelier avec présentations des différents bois et outils avec lesquels je travaille ainsi qu’une démonstration d’une ébauche de sculpture.

5 personnes maximum

Accès PMR

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère .

Olivier Legay Sculpteur sur bois 1552 Route 66 Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Savoir-faire au rendez-vous Olivier Legay Sculpteur sur bois

10h. Visit of the workshop with presentations of the different woods and tools I work with, as well as a demonstration of a sculpture sketch. Reservations required. Free

L’événement Savoir-faire au rendez-vous Olivier Legay Sculpteur sur bois Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère