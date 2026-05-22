Savoir-faire au rendez-vous Olivier Legay Sculpteur sur bois Olivier Legay Sculpteur sur bois Saint-Léon-sur-Vézère
Savoir-faire au rendez-vous Olivier Legay Sculpteur sur bois Olivier Legay Sculpteur sur bois Saint-Léon-sur-Vézère vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Savoir-faire au rendez-vous Olivier Legay Sculpteur sur bois
Olivier Legay Sculpteur sur bois 1552 Route 66 Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
10h. Visite de l’atelier avec présentations des différents bois et outils avec lesquels je travaille ainsi qu’une démonstration d’une ébauche de sculpture. Sur réservation. Gratuit
Visite de l’atelier avec présentations des différents bois et outils avec lesquels je travaille ainsi qu’une démonstration d’une ébauche de sculpture.
5 personnes maximum
Accès PMR
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère .
Olivier Legay Sculpteur sur bois 1552 Route 66 Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Savoir-faire au rendez-vous Olivier Legay Sculpteur sur bois
10h. Visit of the workshop with presentations of the different woods and tools I work with, as well as a demonstration of a sculpture sketch. Reservations required. Free
L’événement Savoir-faire au rendez-vous Olivier Legay Sculpteur sur bois Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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