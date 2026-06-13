Saint-Léon-sur-Vézère

Marché gourmand nocturne à Saint-Léon-sur-Vézère

Place de la mairie Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Marché gourmand dans le village avec animation musicale.

Pensez à apporter vos couverts

Marché gourmand dans le village avec animation musicale.

Pensez à apporter vos couverts .

Place de la mairie Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16

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English : Marché gourmand nocturne à Saint-Léon-sur-Vézère

Gourmet market in the village with musical entertainment.

Don’t forget to bring your cutlery

L’événement Marché gourmand nocturne à Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère