Coly-Saint-Amand

Festival du Périgord Noir Ensemble Baroque du Périgord Noir

Eglise de Saint-Amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

21h.L’Ensemble Baroque du Périgord Noir met à l’honneur les Royal Odes de Purcell, chefs-d’œuvre festifs dédiés à la reine Mary II. Sur réservation. 10 à 20€

Voyage au cœur de la monarchie anglaise avec l’Ensemble Baroque du Périgord Noir qui met à l’honneur les célèbres Royal Odes de Purcell, écrites pour la reine Mary II, où éclat orchestral, virtuosité vocale et raffinement anglais se rencontrent.

Au programme, Celebrate this Festival et Come, Ye Sons of Art, deux chefs-d’œuvre festifs et lumineux de la musique baroque anglaise. Sur réservation. .

Eglise de Saint-Amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 61 61 contact@festivalduperigordnoir.fr

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English : Festival du Périgord Noir Ensemble Baroque du Périgord Noir

9pm.The Ensemble Baroque du Périgord Noir presents Purcell?s Royal Odes, festive masterpieces dedicated to Queen Mary II. Reservations required. 10 à 20?

L’événement Festival du Périgord Noir Ensemble Baroque du Périgord Noir Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère