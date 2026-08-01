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Spectacle immersif Choeur de lumières Le bourg Coly-Saint-Amand

jeudi 13 août 2026 · Le bourg · Coly-Saint-Amand

Spectacle immersif Choeur de lumières Le bourg Coly-Saint-Amand

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Abbaye de Saint Amand de Coly
Ville
24290 Coly-Saint-Amand
Département
Dordogne
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Coly-Saint-Amand

Spectacle immersif Choeur de lumières

Le bourg Abbaye de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-13

21h30. Voyage où musique, lumière et patrimoine se rencontrent. Entre émotion, poésie et puissance visuelle, Choeur de lumières promet une immersion hors du temps. 18€
Cet été, l’abbatiale de Saint-Amand-de-Coly devient le théâtre d’une expérience artistique et sensorielle exceptionnelle. Pour la première fois, les pierres de l’édifice s’animeront…

Portée par les voix de l’ensemble vocal JAYA, dirigé par Martina Henrich, et sublimée par les créations visuelles de Dorsale Prod, cette création originale invite le public à un voyage où musique, lumière et patrimoine se rencontrent.
Entre émotion, poésie et puissance visuelle, Chœur de Lumières promet une immersion hors du temps.
Deux soirées uniques pour découvrir l’abbaye comme vous ne l’avez jamais vue.

Réservation en ligne ou à l’accueil Patrimoine de Saint Amand de Coly   .

Le bourg Abbaye de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92 

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English : Spectacle immersif Choeur de lumières

9:30 p.m. A journey where music, light, and cultural heritage come together. Blending emotion, poetry, and visual power, *Choeur de lumi%E8res* promises a timeless experience. 18?

L’événement Spectacle immersif Choeur de lumières Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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