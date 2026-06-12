Festival du Périgord Noir Paysage et appasionnata Saint-Léon-sur-Vézère
Festival du Périgord Noir Paysage et appasionnata Saint-Léon-sur-Vézère samedi 15 août 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Festival du Périgord Noir Paysage et appasionnata
Eglise Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Shani Diluka conçoit ses projets comme de véritables parcours initiatiques . Son dernier album, Cosmos, propose ainsi une rencontre singulière entre l’Appassionata de Ludwig van Beethoven et la musique classique indienne. La pianiste y esquisse une lecture moins héroïque de l’œuvre, mais plus tournée vers la méditation et une forme de vibration symbolique. Pour ce concert à l’église de Saint-Léon-sur-Vézère, Shani Diluka a choisi de teinter son programme d’une nuance nordique en puisant dans les 66 Pièces lyriques d’Edvard Grieg. Ces miniatures glacées, aux lignes chantantes et aux climats ciselés, offrent un contrepoint sensible à Beethoven, nouveau dialogue entre intérioritéet paysages sonores. Sur réservation .
Eglise Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 27 contact@festivalduperigordnoir.fr
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English : Festival du Périgord Noir Paysage et appasionnata
L’événement Festival du Périgord Noir Paysage et appasionnata Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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