Saint-Léon-sur-Vézère

Festival du Périgord Noir Quatuor Zaïde

Eglise Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 21:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

21h. Voyage musical entre Schubert, Régis Campo et Dvořák, mêlant émotion, création et influences internationales autour du quatuor à cordes. Sur résa.10 à 30€

Pour ce dernier concert de l’été, les Zaïde tracent un grand axe entre la tétrade Etats-Unis, France, Autriche et République tchèque. L’ambiguïté permanente de la musique de Schubert vis-à-vis de la mort, entre attirance et effroi, est une source d’inspiration pour ces musiciennes engagées qui ont imaginé un disque autour du compositeur et de la danse krump en octobre dernier chez NoMadMusic. Pour ce concert, elles ont choisi le bouleversant quatuor La Jeune Fille et la Mort, aux côtés de My Beautiful time du compositeur français Régis Campo (en première mondiale) et du Quatuor Américain de Dvořák. Au cœur de l’émotion et de la création, Charlotte Juillard, Pauline Fritsch, Sarah Chenaf et Juliette Salmona nous offrent un ébouriffant tour d’horizon à travers les continents de la musique. Sur réservation. .

Eglise Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24 contact@festivalduperigordnoir.fr

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English : Festival du Périgord Noir Quatuor Zaïde

21h. A musical journey between Schubert, Régis Campo and Dvo?ák, combining emotion, creation and international influences around the string quartet. Reservations required.10 to 30?

L’événement Festival du Périgord Noir Quatuor Zaïde Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère