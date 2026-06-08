Saint-Léon-sur-Vézère

Festival du Périgord Noir suite de Bach et voyage

Eglise de Saint-Léon Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

18h. Voyage musical libre et contemporain autour de Bach mêlant ses Suites à des œuvres de Hildegard von Bingen et Vasks. 10 à 30€

Anastasia Kobekina s’impose aujourd’hui comme l’une des étoiles montantes du violoncelle. Formée en Russie et lauréate de nombreux concours internationaux, elle signe déjà son sixième album, paru en septembre dernier chez Sony Classical et consacré à Bach. Dotée d’une personnalité affirmée et d’un son puissant, elle propose ici un programme original articulé autour de trois Suites du compositeur allemand. Entre ces monuments du répertoire, la jeune violoncelliste explore des univers variés, faisant dialoguer les époques, comme l’étonnant arrangement de O frondens virga de Hildegard von Bingen ou encore le bouleversant deuxième mouvement de Grāmata čellam de Pēteris Vasks. Au fil de son archet, Anastasia Kobekina nous entraîne dans son voyage intime, hypnotique, moderne et sans compromis. Sur réservation .

Eglise de Saint-Léon Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 61 61 contact@festivalduperigordnoir.fr

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English : Festival du Périgord Noir suite de Bach et voyage

18h. A free, contemporary musical journey around Bach, mixing his Suites with works by Hildegard von Bingen and Vasks. 10 to 30?

L’événement Festival du Périgord Noir suite de Bach et voyage Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère