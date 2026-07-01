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Festival du rire, La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux

lundi 20 juillet 2026 · La Bergerie · Saint-Privat-des-Vieux

Festival du rire, La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
La Bergerie
Adresse
Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux
Ville
30340 Saint-Privat-des-Vieux
Département
Gard
Tarif
10 € (réservation en mairie à partir du 7 octobre)

Festival du rire Lundi 20 juillet, 21h00 La Bergerie Gard

10 € (réservation en mairie à partir du 7 octobre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T21:00:00+02:00 – 2026-07-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T21:00:00+02:00 – 2026-07-20T23:00:00+02:00

La Bergerie Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie
Avec Anthony Joubert et Bastien Rémy, sosie de Claude François. Humour Spectacle

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