AGENDA · Saint-Privat-des-Vieux
Festival du rire, La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux
lundi 20 juillet 2026 · La Bergerie · Saint-Privat-des-Vieux
Informations pratiques
Festival du rire Lundi 20 juillet, 21h00 La Bergerie Gard
10 € (réservation en mairie à partir du 7 octobre)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T21:00:00+02:00 – 2026-07-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T21:00:00+02:00 – 2026-07-20T23:00:00+02:00
La Bergerie Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie
Avec Anthony Joubert et Bastien Rémy, sosie de Claude François. Humour Spectacle