Festi’val du Son Le Louroux-Béconnais Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Informations pratiques

Val d’Erdre-Auxence

Festi’val du Son Le Louroux-Béconnais

Le Louroux-Béconnais Espace culturel de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Festi’Val du Son organisé le samedi 26 septembre 2026 au Louroux-Béconnais.

Le festi’val du son revient pour sa deuxième édition !

La salle de l’Argerie au Louroux-Béconnais vibrera au rythme de la Pop, du Rock et du Reggae à l’occasion de la deuxième édition du Festi’Val du Son.

De 17h30 à 03h00, le public pourra découvrir Les Poussins Phoniques, Subsonic, FAB I&I, Villa Fantôme ainsi que le DJ Set de Franck pour une soirée placée sous le signe de la fête, du partage et de la découverte musicale.

Porté par une équipe de bénévoles passionnés, le Festi’Val du Son favorise les rencontres entre artistes et public dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Le Louroux-Béconnais Espace culturel de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire festivalduson@gmail.com

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English :

Festi’Val du Son, held on Saturday, September 26, 2026, in Louroux-Béconnais.

L’événement Festi’val du Son Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu