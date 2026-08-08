Festival du Théâtre en Partance / 20000 Lieues sous les mers 115, route du Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer

Informations pratiques

Bricqueville-sur-Mer

Festival du Théâtre en Partance / 20000 Lieues sous les mers

115, route du Havre de la Vanlée 115 Route du Havre de la Vanlee Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 21:15:00

Date(s) :

2026-08-08

A découvrir en famille.

Le Théâtre en Partance adapte pour deux acteurs 20000 lieues sous les mers de Jules Verne. L’apparition d’une bête monstrueuse en 1866 dans plusieurs mers du globe défraie la chronique. L’animal, rapide, fusiforme et phosphorescent, est responsable de plusieurs naufrages, brisant le bois et l’acier des navires avec une force colossale. De retour d’une expédition dans le Nebraska, Pierre Aronnax, professeur suppléant au Muséum national d’histoire naturelle, émet l’hypothèse d’un narval géant. Mais il n’est pas au bout de ses surprises… A partir de 8 ans. Lecture théâtralisée conçue et interprétée par Samir Siad et Cédric Altadill. .

115, route du Havre de la Vanlée 115 Route du Havre de la Vanlee Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 08 05 42 02 samirsiad50@gmail.com

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English : Festival du Théâtre en Partance / 20000 Lieues sous les mers

L’événement Festival du Théâtre en Partance / 20000 Lieues sous les mers Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Granville Terre et Mer