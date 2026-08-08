Festival du Théâtre en Partance / 20000 Trois contes de Charles Perrault 115, route du Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer
samedi 8 août 2026 · 115, route du Havre de la Vanlée · Bricqueville-sur-Mer
Informations pratiques
Bricqueville-sur-Mer
Festival du Théâtre en Partance / 20000 Trois contes de Charles Perrault
115, route du Havre de la Vanlée 115 Route du Havre de la Vanlee Bricqueville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 21:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Le Théâtre en Partance présente trois Contes de Charles Perrault. Ces contes ont traversé les siècles. Écrits à la fin du 17? siècle, ils marquent l’entrée de la tradition orale dans la grande littérature. Devenus au 19e siècle un pilier de la littérature jeunesse et un classique du patrimoine culturel, ils continuent aujourd’hui d’influencer culture populaire et culture savante. Adaptés, mis en scène et interprété par Samir Siad. A partir de 6 ans. .
115, route du Havre de la Vanlée 115 Route du Havre de la Vanlee Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 08 05 42 02 samirsiad50@gmail.com
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English : Festival du Théâtre en Partance / 20000 Trois contes de Charles Perrault
L’événement Festival du Théâtre en Partance / 20000 Trois contes de Charles Perrault Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Granville Terre et Mer
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