Festival du Théâtre en Partance / Trois Contes de Charles Perrault Bricqueville-sur-Mer
mercredi 15 juillet 2026 · Bricqueville-sur-Mer
Informations pratiques
Bricqueville-sur-Mer
Festival du Théâtre en Partance / Trois Contes de Charles Perrault
115 Route du Havre de la Vanlee Bricqueville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15 21:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Les Histoires ou Contes du temps passé de Charles Perrault, parfois aussi appelés Les Contes de Ma mère l’Oye et publiés en 1697, sont devenus si célèbres qu’ils ont éclipsés les autres contes publiés à la même époque. Pourtant, Perrault ne fut ni le premier ni le seul à écrire des contes en fait, c’est une véritable mode qui apparut à la fin du règne de Louis XIV et qui permit aux contes qui appartenaient jusque-là à la culture orale et populaire, d’entrer dans la culture écrite et savante. Venez découvrir ou redécouvrir en famille trois d’entre eux, parmi lesquels Le Chat Botté…
Conçu et interprété par Samir Siad.
Son et régie Cédric Altadill. .
115 Route du Havre de la Vanlee Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 08 05 42 02 samirsiad50@gmail.com
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English : Festival du Théâtre en Partance / Trois Contes de Charles Perrault
L’événement Festival du Théâtre en Partance / Trois Contes de Charles Perrault Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Granville Terre et Mer
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