Festival en Poitou Chiré-en-Montreuil
vendredi 31 juillet 2026 · Chiré-en-Montreuil
Informations pratiques
Chiré-en-Montreuil
Festival en Poitou
Chiré-en-Montreuil Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-31
Le Festival en Poitou revient pour sa 26? édition avec Syntropie , une programmation qui met à l’honneur la musique classique, le jazz et le spectacle vivant dans des lieux patrimoniaux emblématiques du Haut-Poitou.
Le Festival en Poitou revient pour sa 26? édition avec Syntropie , une programmation qui met à l’honneur la musique classique, le jazz et le spectacle vivant dans des lieux patrimoniaux emblématiques du Haut-Poitou.
Pendant plusieurs jours, le festival proposera 11 concerts, 45 œuvres, 41 artistes, ainsi que des expositions, des conférences et des buffets campagnards, invitant le public à vivre une expérience culturelle riche et conviviale. .
Chiré-en-Montreuil 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 26 09 52
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English : Festival en Poitou
The Festival en Poitou returns for its 26th edition with “Syntropie,” a program that showcases classical music, jazz, and live performance at iconic historic venues throughout Haut-Poitou.
L’événement Festival en Poitou Chiré-en-Montreuil a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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