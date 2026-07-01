Informations pratiques

Chiré-en-Montreuil

Festival en Poitou

Chiré-en-Montreuil Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-31

Le Festival en Poitou revient pour sa 26? édition avec Syntropie , une programmation qui met à l’honneur la musique classique, le jazz et le spectacle vivant dans des lieux patrimoniaux emblématiques du Haut-Poitou.

Le Festival en Poitou revient pour sa 26? édition avec Syntropie , une programmation qui met à l’honneur la musique classique, le jazz et le spectacle vivant dans des lieux patrimoniaux emblématiques du Haut-Poitou.

Pendant plusieurs jours, le festival proposera 11 concerts, 45 œuvres, 41 artistes, ainsi que des expositions, des conférences et des buffets campagnards, invitant le public à vivre une expérience culturelle riche et conviviale. .

Chiré-en-Montreuil 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 26 09 52

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English : Festival en Poitou

The Festival en Poitou returns for its 26th edition with “Syntropie,” a program that showcases classical music, jazz, and live performance at iconic historic venues throughout Haut-Poitou.

L’événement Festival en Poitou Chiré-en-Montreuil a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Haut-Poitou