Les Affranchies Château de Chiré-en-Montreuil Chiré-en-Montreuil

Informations pratiques

Chiré-en-Montreuil

Les Affranchies

Château de Chiré-en-Montreuil 2 bis Rue Moulin Rochefort Chiré-en-Montreuil Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Le Festival Les Affranchi·e·s revient pour sa troisième édition avec un week-end placé sous le signe de l’égalité, de la création artistique et de la convivialité. Une programmation riche et engagée mêlant spectacles, concerts, animations et moments de partage.

Le Festival Les Affranchi·e·s revient pour sa troisième édition avec un week-end placé sous le signe de l’égalité, de la création artistique et de la convivialité. Ouvert à toutes et tous, cet événement propose une programmation riche et engagée mêlant spectacles, concerts, animations et moments de partage.

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront flâner parmi le marché de créatrices, profiter des foodtrucks et des espaces de restauration, découvrir les animations familiales et partager des moments conviviaux dans un cadre propice aux rencontres et aux échanges. .

Château de Chiré-en-Montreuil 2 bis Rue Moulin Rochefort Chiré-en-Montreuil 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Affranchies

The Les Affranchi%B7e%B7s Festival returns for its third edition with a weekend dedicated to equality, artistic creation, and camaraderie. A rich and engaging program combining performances, concerts, activities, and opportunities to connect.

L’événement Les Affranchies Chiré-en-Montreuil a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Haut-Poitou