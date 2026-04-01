Festival en souvenir de fukushima Place Royale Pau

Pau

Festival en souvenir de fukushima

Place Royale Pavillon des arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Projection du documentaire Gambarou , sur la résilience imposée après la catastrophe de Fukushima.

Conférence du chercheur du CNRS M. Thierry Ribault, puis table ronde accompagné par M.Tachibana le producteur du film japonais Le couvercle du soleil . .

Place Royale Pavillon des arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@muku-pau.com

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English : Festival en souvenir de fukushima

L’événement Festival en souvenir de fukushima Pau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Pau