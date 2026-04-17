Concert autour de Jobim & Chansons françaises Espace Dantza Pau

Pau

Concert autour de Jobim & Chansons françaises

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02 19:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Bossa Flor Trio, Philippe Quevauviller (chant), Vitor Garbelotto (guitare 7 cordes) et Roberto de Oliveira (trombone, mandoline) ouvre la soirée avec un florilège de chansons d’Antonio Carlos Jobim, maître incontesté de la musique brésilienne. Sa bossa nova se décline en mille nuances, du classique au jazz, des grands ensembles aux cercles intimes. Pour célébrer cette intimité, Raphaëlle Brochet rejoint le trio pour interpréter avec Philippe Quevauviller des chansons de Jobim en portugais, français et anglais, apportant une touche délicate et chaleureuse au concert.

En concert principal, Aurélie Tyszblat et Verioca Lherm prolongent le voyage au cœur de la musique brésilienne. Avec guitare ou cavaquinho et voix complémentaires, elles interprètent des chansons en français et en portugais, mêlant saudade, humour et légèreté, tout en restant profondément ancrées dans la poésie de la .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 74 87 82 bossaflor2016@gmail.com

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English : Concert autour de Jobim & Chansons françaises

L’événement Concert autour de Jobim & Chansons françaises Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau